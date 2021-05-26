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Австрийский защитник продолжит свою карьеру в Сербии.

Бывший защитник киевского Динамо Александар Драгович подписал контракт с Црвеной Звездой, сообщает пресс-служба сербского клуба.

Соглашение между сербским клубом и 30-летним австрийцем рассчитано на три года. Он достался Црвене Звезде бесплатно, так как у него закончился контракт с леверкузенским Байером.

В минувшем сезоне Драгович провел 29 поединков в составе "аптекарей", в которых забил два мяча и отдал один ассист.

Напомним, Драгович выступал за киевское Динамо в период с 2013 по 2016 года, после чего перебрался в Байер. За киевлян он провел 111 матчей, став двукратным чемпионом УПЛ и дважды выигрывал Кубок Украины.

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