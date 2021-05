Леверкузенский Байер объявил о назначении главным тренером клуба Херардо Сеоане.

Контракт с 42-летним бывшим наставником Янг Бойз подписан на три года, до лета 2024 года.

#WelcomeGerardo ✍️



We are delighted to announce that Gerardo Seoane will join Bayer 04 Leverkusen from Young Boys as our new head coach. 🇨🇭 The Swiss Super League winner has signed a contract at the BayArena until 2024. 👏 🙌 pic.twitter.com/KSK0G9OTCu