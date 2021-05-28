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Цього року PEPSI та ФК "Шахтар" запустили в Україні нову соціальну ініціативу.

Спорт дарує позитивні емоції, загартовує дух і тіло, а компанія PepsiCo, яка виступає офіційним партнером Ліги Чемпіонів УЄФА з 2015 року, дарує світ спорту молодому поколінню, відкриваючи його по-новому, майстерно міксуючи спортивні, мистецькі, та соціальні ініціативи. Заради великої мети, – зробити спорт частиною повсякденного життя кожного – впродовж багатьох років бренд Pepsi співпрацює з видатними гравцями та вболівальниками по всьому світу й підтримує глобальні і місцеві футбольні ініціативи та проєкти.

Цього року PEPSI та ФК «Шахтар» запустили в Україні нову соціальну ініціативу з конкурсом «Прорив до мрії» для активної молоді, в якій підлітки отримали можливість зробити власний «прорив» у світ професійного футболу, та виграти тренування із зірками футболу ФК «Шахтар».

Безліч нових вражень від знайомства зі столицею України, зустріч з футбольними кумирами, справжнє професійне тренування з зірками улюбленої команди на НСК «Олімпійський», персональна футбольна форма від Pepsi, фотосесія з гравцями «Шахтаря», та, звичайно, цінні подарунки – PEPSI та «Шахтар» влаштували справжнє футбольне свято для юних переможців проєкту «Прорив до мрії».

Стадіон, так стадіон! З перших хвилин перебування в Києві юні зірочки та їх батьки поринули у атмосферу справжнього професійного футболу: їх зустріли як зірок, та на фірмовому автобусі ФК «Шахтар» провели екскурсію Києвом перед омріяною зустріччю, та тренуванням на НСК "Олімпійський".

Неймовірне перетворення хлопчаків на справжніх професійних футболістів продовжилося в роздягальні, де на кожного з учасників тренування чекала персональна футбольна форма Pepsi в якій вони вийшли на поле легендарного НСК «Олімпійський», як єдина команда Pepsi. А завершилося тренування довгоочікуваною фотосесією з зірками «Шахтаря» і цінними призами від Pepsi для переможців.

Взяти участь у конкурсі мали можливість усі бажаючі хлопці та дівчата віком від 12 років. Для участі потрібно було продемонструвати свою футбольну майстерність або улюблений фінт, обов’язково задіявши Pepsi, зняти коротке відео, та у період з 8 квітня по 2 травня 2021 року поділитися ним в мережі Instagram з тегом #ПроривДоМрії та позначкою @pepsiukraine. Переможців визначило журі з представники PEPSI, та відомих гравців клубу «Шахтар» Андрія Пятова і Тараса Степаненко.

Детальніше про конкурс: @pepsiukraine