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Наставник "желто-синих" вернется в стан главной команды страны на следующей неделе.

Национальная сборная Украины возобновляет тренировочный процесс в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы в пятницу, 28 мая, однако команда вынуждена это делать без своего наставника Андрея Шевченко. Об этом сообщает ISPORT.

По информации источника, главный тренер "желто-синих" отправился в Португалию, где будет присутствовать на финале Лиги чемпионов между Манчестер Сити и лондонским Челси.

Отметим, что Шевченко, будучи футболистом, определенный период своей карьеры провел на Стэмфорд Бридж, где с 2006 по 2009 год защищал цвета "пенсионеров".

Утверждается, что 44-летний специалист вернется в расположение сборной Украины на следующей неделе.

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.