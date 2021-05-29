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Футболист восстанавливался, чтобы помочь своей команде.

Полузащитник английского Эвертона Хамес Родригес признался, что разочарован невызовом в сборную Колумбии на Копа Америка.

"Я уже почти возобновился, потратил много времени, чтобы полностью вернуться к тренировкам. Восстановление предполагает меры предосторожности. Но я был бы готов прибыть в команду на седьмой день сборов. Очень хотел принять участие в Кубке Америки.

Когда увидел сообщение, что на меня не рассчитывают и желают скорейшего выздоровления, то очень разочаровался. Я уже восстановился и многим пожертвовал, чтобы помочь команде. Это вызывает у меня глубокое разочарование, потому что играть за свою страну – много значит для меня.

Тренерский штаб мне не доверяет, ломает все и причиняет огромную боль. Я всегда был готов пожертвовать даже жизнью ради Колумбии. Желаю команде всего наилучшего. Я буду поддерживать вас с таким же энтузиазмом, как и всегда", — написал футболист в Twitter.

Отметим, что Копа Америка стартует 13 июня в Аргентине и будет продолжаться до 10 июля. Сборная Колумбии сыграет в одной группе с Бразилией, Катаром, Венесуэлой, Эквадором и Перу.