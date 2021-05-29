Другое

Football.ua предлагает своим читателям выделить фаворита предстоящего финала самого престижного еврокубка.

В финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2020/21 болельщиков ожидает противостояние двух грандов английского футбола — Манчестер Сити и лондонского Челси.

Последние две встречи остались за подопечными Томаса Тухеля, однако как сложатся события в важнейшем матче сезона?

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить фаворита в предстоящем противостоянии между Манчестер Сити и Челси.

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.