Наставник по ошибке назвал не того футболиста.
Франк де Бур, Getty Images
03 июня 2021, 11:31
Стартовый поединок первого соперника сборной Украины на чемпионате Европы-2020, Нидерландов, против Шотландии (2:2) получился настолько же скомканным, насколько и ответ главного тренера "оранжевых" Франка де Бура на один из вопросов журналистов во время послематчевой пресс-конференции.
Нидерланды — Шотландия 2:2 Видео гола и обзор матча
Рассуждая на тему кадрового потенциала своего ростера на международный форум, нидерландский специалист выразил мнение о том, что "Квинси Мениг прекрасно подходит на роль правого защитника".
Проблема состоит в том, что 25-летний футболист Твенте в своей карьере еще не получал вызовов в национальную команду, да и предпочитаемая им позиция на поле более тяготеет к одному из флангов атаки.
Предполагается, что наставник Нидерландов имел ввиду игрока московского Спартака Квинси Промеса, хотя и тот также более привычно выглядит в атакующей зоне, чем на правом фланге обороны, который в этом матче занимал Дензел Думфрис.
В итоге, нидерландская спортивная общественность получила очередной повод для того, чтобы позлорадствовать над де Буром, который заявлял, что его команда "обыграет Украину в стартовом поединке на Евро-2020 со счетом 3:1".