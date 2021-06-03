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Наставник по ошибке назвал не того футболиста.

Стартовый поединок первого соперника сборной Украины на чемпионате Европы-2020, Нидерландов, против Шотландии (2:2) получился настолько же скомканным, насколько и ответ главного тренера "оранжевых" Франка де Бура на один из вопросов журналистов во время послематчевой пресс-конференции.

Нидерланды — Шотландия 2:2 Видео гола и обзор матча

Рассуждая на тему кадрового потенциала своего ростера на международный форум, нидерландский специалист выразил мнение о том, что "Квинси Мениг прекрасно подходит на роль правого защитника".

Queensy Menig mee naar het EK? 😂👀 pic.twitter.com/61O8txcIQM — ESPN NL (@ESPNnl) June 2, 2021

Проблема состоит в том, что 25-летний футболист Твенте в своей карьере еще не получал вызовов в национальную команду, да и предпочитаемая им позиция на поле более тяготеет к одному из флангов атаки.

Предполагается, что наставник Нидерландов имел ввиду игрока московского Спартака Квинси Промеса, хотя и тот также более привычно выглядит в атакующей зоне, чем на правом фланге обороны, который в этом матче занимал Дензел Думфрис.

В итоге, нидерландская спортивная общественность получила очередной повод для того, чтобы позлорадствовать над де Буром, который заявлял, что его команда "обыграет Украину в стартовом поединке на Евро-2020 со счетом 3:1".