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В рамках контрольного поединка Испания сыграет против Португалии.

В рамках товарищеской встречи сборная Испании на Ванда Метрополитано в Мадриде сыграет против Португалии.

В последний раз команды встречались друг с другом в рамках контрольного поединка в 2020 году — тогда игра завершилась со счетом 0:0.

Где смотреть?

Следить за событиями поединка Испания — Португалия можно на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1.

Начало встречи запланировано на 4 июня, в 20:30 по киевскому времени.