В рамках контрольного поединка Испания сыграет против Португалии.
Испания - Португалия, getty images
04 июня 2021, 18:24
В рамках товарищеской встречи сборная Испании на Ванда Метрополитано в Мадриде сыграет против Португалии.
В последний раз команды встречались друг с другом в рамках контрольного поединка в 2020 году — тогда игра завершилась со счетом 0:0.
Где смотреть?
Следить за событиями поединка Испания — Португалия можно на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1.
Начало встречи запланировано на 4 июня, в 20:30 по киевскому времени.