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Футболист "повесил бутсы на гвоздь".

Бывший защитник сборной Швейцарии, Арсенала, Гамбурга и других клубов Йоан Джуру завершил карьеру.

"Я завершаю карьеру. После 17 лет в футболе я очень рад объявить о том, что "вешаю бутсы на гвоздь", — написал футболист.

Отметим, что последним клубом 34-летнего швейцарца был норвежский Норшелланн, цвета которого он защищал в сезоне-2020/21.

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