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Тренер может получить работу в национальной команде.

Сергей Ребров после ухода из Ференцвароша находится в поиске нового места работы.

Его агент, Шандор Варга, рассказал, что у украинского специалиста есть возможность возглавить сборную Украины.

"Вариант со сборной Украины реален. Президент украинской федерации был на открытии Пушкаш Арены. Он сказал мне, что если уйдет Шевченко, а его связывают с Миланом, только Ребров сможет быть следующим тренером сборной Украины", — приводит слова Варги csakfoci.hu.

Ранее агент Сергея Реброва рассказал о том, что у его клиента есть восемь предложений, среди которых Тоттенхэм.