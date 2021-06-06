Завершились некоторые спарринги.
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06 июня 2021, 20:55
Завершились пять международных товарищеских матчей.
Австрия сыграла вничью против Словакии (0:0).
Австрия — Словакия 0:0
Англия сумела переиграть дома Румынию со счетом 1:0.
Англия - Румыния 1:0
Гол: Рашфорд, 68
На 78 минуте Джордан Хендерсон нереализовал пенальти.
Сборная Дании в домашней игре добыла победу над Боснией (2:0).
Дания - Босния и Герцеговина 2:0
Голы: Брейтуэйт, 18, Корнелиус, 74
Шотландия в гостях переиграла Люксембрг со счетом 0:1.
Люксембург - Шотландия 0:1
Гол: Адамс, 27
Молдавия оказалась сильнее Азербайджана (1:0).
Молдавия - Азербайджан 1:0
Гол: Дамашкан, 8