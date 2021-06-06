Завершились пять международных товарищеских матчей.

Австрия сыграла вничью против Словакии (0:0).

Австрия — Словакия 0:0

Англия сумела переиграть дома Румынию со счетом 1:0.

Англия - Румыния 1:0

Гол: Рашфорд, 68

На 78 минуте Джордан Хендерсон нереализовал пенальти.

Сборная Дании в домашней игре добыла победу над Боснией (2:0).

Дания - Босния и Герцеговина 2:0

Голы: Брейтуэйт, 18, Корнелиус, 74

Шотландия в гостях переиграла Люксембрг со счетом 0:1.

Люксембург - Шотландия 0:1

Гол: Адамс, 27

Молдавия оказалась сильнее Азербайджана (1:0).

Молдавия - Азербайджан 1:0

Гол: Дамашкан, 8