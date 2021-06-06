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Специалист рассказал, чего ожидает от матча с Украиной.

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу рассказал о предстоящем товарищеском матче против сборной Украины.

"Нам предстоит сыграть с хорошей командой, которая действует очень технично и организованно. У соперника всегда есть план, как в атаке, так и в обороне. Думаю, что все эти качества – работа тренерского штаба и главного тренера.

Мы прибыли в Украину не в оптимальном составе. Плюс наши футболисты длительное время не имели игровой практики.

Мы знаем, что нас ждет тяжелый поединок, но то желание борьбы, которое демонстрируют наши игроки, дает нам надежду на благоприятный исход", — сказал Костеноглу.

Напомним, товарищеский матч Украина — Кипр состоится седьмого июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.