Украина

Football.ua предлагается вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

В заключительном товарищеском поединке, который пройдет в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Кипра.

Предлагаем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию предматчевую пресс-конференцию главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, которая состоится 6 июня в 16:00 по киевскому времени:

Напомним, матч Украина — Кипр состоится в понедельник, седьмого июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.