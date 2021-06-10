До мирового рекорда форварду Ювентуса осталось пять забитых мячей.
Криштиану Роналду, twitter.com/selecaoportugal
10 июня 2021, 08:59
Сборная Португалии в очередном контрольном поединке разгромила Израиль со счетом 4:0.
В этом противостоянии второй мяч в ворота Израиля забил нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, который воспользовался ассистом Бруну Фернандеша.
Для 36-летнего португальца это уже 43-й гол в последних 42 встречах. В целом Криштиану забил 104-й мяч в футболке национальной команды и до мирового рекорда ему осталось всего лишь пять мячей.
Автором мирового достижения на данный момент является форвард сборной Ирана Али Даеи, который забил 109 голов в составе национальной команды.
Видеообзор матча Португалия — Израиль можно посмотреть на Football.ua.