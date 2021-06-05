ЧМ-2022. Отбор

Стороны подписали декларацию о государственной поддержке этой инициативы, подписанной главами Испании и Португалии.

Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

В пятницу, 5 июня в Мадриде, президенты ассоциаций Луис Рубиалес и Фернанду Соареш подписали ратификационное соглашение между обеими сторонами, в котором было принято решение об организации ЧМ-2030.

Также отмечается, что стороны подписали декларацию о государственной поддержке этой инициативы, которая была подтверждена подписями главами Испании и Португалии.

Напомним, ближайший чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, а следующий состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

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