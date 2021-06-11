Football.ua вместе с Parimatch запускает специальный проект к континентальному первенству.
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11 июня 2021, 09:20
Уже 11 июня стартует чемпионат Европы, который продлится ровно месяц. Специально к этому событию мы запускаем проект "Прогнозисты". В нем любой фанат получит возможность показать свою силу в прогнозировании, а также может выиграть ценные призы.
Условия максимально просты:
1. Обязательно пройди регистрацию для участия.
2. Прогнозируй счет матча или его исход и зарабатывай баллы.
3. Набирай как можно больше баллов, получай ценные подарки и крутой мерч Parimatch.
4. Болей за сборную Украины!
Ссылка для регистрации — здесь.