Италия

Проект клуба Серии А не заинтересовал итальянского специалиста.

Бывший главный тренер Ювентуса Андреа Пирло не будет наставником Сампдории, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, у 42-летнего итальянца было предложение от генуэзского клуба, однако текущий проект клуба Серии А его не заинтересовал и он ответил отказом.

Также ранее СМИ отмечали, что в услугах Пирло заинтересован Эвертон.

По итогам минувшего сезона Сампдория набрала 52 очка и заняла девятое место в турнирной таблице Серии А.

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