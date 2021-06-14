Хорват рассказал о своем экс-наставнике.
Юрген Клопп (слева) и Деян Ловрен, getty images
14 июня 2021, 14:27
Защитник Зенита и сборной Хорватии, а также экс-игрок Ливерпуля Деян Ловрен поделился воспоминаниями об отношениях с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клопом.
"У нас были доверительные отношения. Он был тренером, а я – игроком, который должен был выполнять то, что он говорит. Иногда возникали трудности. Например, когда я был травмирован, а он хотел видеть меня на поле.
Мы расстались друзьями и договорились, что будем созваниваться по необходимости. У нас очень хорошие и открытые отношения.
Мы до сих пор переписываемся. Однажды он написал, что ему не хватает меня в Ливерпуле... Я не ответил", – смеясь сказал футболист.
Ранее Ловрен поделился мыслями о своей национальной команде на Евро-2020.