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Хорват рассказал о своем экс-наставнике.

Защитник Зенита и сборной Хорватии, а также экс-игрок Ливерпуля Деян Ловрен поделился воспоминаниями об отношениях с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клопом.

"У нас были доверительные отношения. Он был тренером, а я – игроком, который должен был выполнять то, что он говорит. Иногда возникали трудности. Например, когда я был травмирован, а он хотел видеть меня на поле.

Мы расстались друзьями и договорились, что будем созваниваться по необходимости. У нас очень хорошие и открытые отношения.

Мы до сих пор переписываемся. Однажды он написал, что ему не хватает меня в Ливерпуле... Я не ответил", – смеясь сказал футболист.

Ранее Ловрен поделился мыслями о своей национальной команде на Евро-2020.