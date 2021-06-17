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Предлагаем вашему вниманию результаты голосования наших читателей с прогнозами на второй матч "желто-синих" на Евро-2020.

В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с командой Северной Македонии.

В преддверии этого матча мы провели голосование среди читателей, чтобы оценить шансы подопечных Андрея Шевченко против северомакедонцев.

Представляем вашему вниманию результаты опроса, по итогам которого большинство пользователей верит в победу сборной Украины (82,4%):

Напомним, матч между Украиной и Северной Македонией состоится 17 июня. Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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