ЧМ-2022. Отбор

Стив Кларк высказался о результатах жеребьевки.

По итогам жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборной Украины предстоит встретиться с национальной командой Шотландии.

Главный тренер британской команды Стив Кларк поделился эмоциями от результатов жеребьевки и предстоящей встречи с подопечным Александра Петракова, которая запланирована на март 2022 года.

"Изначально определил Украину в качестве самого сложного для нас соперника во время жеребьевки, при этом мы прекрасно знаем, что Уэльс в последнее время очень хорошо себя показал. Со сборной Австрии мы уже хорошо знакомы (Шотландия и Австрия были соперниками по группе в отборе на ЧМ-2022, шотландцы набрали в двух матчах с австрийцами четыре очка — прим. ред.)"

"Каждому из нас есть над чем подумать этой зимой. С нетерпением ждем марта и надеемся лицезреть несколько хороших футбольных матчей", — приводит слова Кларка BBC Sport.

Напомним, что победитель пары Шотландия — Украина встретится с сильнейшим в противостоянии Уэльс — Австрия.