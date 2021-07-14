Украина

Украинец назвал выход национальной команды из группы Евро-2020 везением, но оценил хороший футбол против шведов.

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий прокомментировал выступление сборной Украины, за которую он выступал до 2019 года, на минувшем Евро-2020.

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины вышла из группы с третьего места, после чего обыграла Швецию в дополнительном времени и уступила Англии в четвертьфинале.

"Везение присутствовало, когда выходили из группы. А уже со шведами показали хороший футбол. Могли повести еще до удаления, никто не закрывался. С голландцами тоже играли здорово. Македонцев полностью переиграли. С Австрией подустали.

Понимаю ребят, больше месяца в сборной, а психология в такие моменты сильно уязвима. Хочется увидеть семью. Но пацаны все равно большие молодцы. Да и с Англией могли просто сыграть в красивый футбол. Пусть лучше счет был бы 4:1, 4:2… Но, может, перегорели. Быстрый гол всегда надламывает. И без того пацаны волновались, а тут доставали уже на третьей минуте. Нужно было забивать, но в мыслях сидело, что пропустят еще.

Я, кстати, не считаю, что Англия на этом турнире — тактические звери. Против них можно и нужно было играть. Но в любом случае наша сборная — большие молодцы. Надеюсь, дальше будет только лучше", — приводит слова Ракицкого Чемпионат.

Ранее Ракицкий заявил, что хотел бы выступать за сборную Украины, но его судьба была решена заранее.

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