ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира-2022.

В решающем поединке группового этапа квалификации на чемпионат мира-2020 сборная Украины сыграет в гостях против Боснии и Герцеговины.

Ивайло Петев, на фоне игры поражения от Финляндии (1:3), решил использовать с первых минут в воротах Николу Василя, в центр обороны отправились Хаджикадунич и Ковачевич, а слева от них сыграет Сушич. В полузащите отмечаем появление Прцича и Гояка, а Демирович и Менало дополнят линию атаки.

Александр Петраков, после ничейного исхода товарищеской игры против Болгарии (1:1), предпочел увидеть в стартовом составе схему с четырьмя защитниками, Тарас Степаненко отправился в опорную зону, а Руслан Малиновский расположился с ним и Александром Зинченко в тройке. Атаку возглавит Роман Яремчук, а слева от него сыграет Виктор Цыганков.

Босния и Герцеговина: Василь — Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич — Прцич, Хаджиахметович, Гояк — Стеванович, Демирович, Менало.

Запасные: Шехич, Пирич, Чивич, Йовичич, Саничанин, Крунич, Превляк, Кодро, Симирот, Зилькич, Ципетич, Налич.



Украина: Бущан — Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков.

Запасные: Пятов, Ризнык, Качараба, Кривцов, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев.



Матч Босния и Герцеговина — Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.