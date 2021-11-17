ЧМ-2022. Отбор
Футболист оценил завершившейся отбор на ЧМ-2022.
Артем Довбик, УАФ
17 ноября 2021, 19:24
Нападающий сборной Украины Артем Довбик, который стал автором второго мяча национальной команды в игре против Боснии и Герцеговины, прокомментировал выход в плей-офф раунд ЧМ-2022.
"Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте — чемпионату мира. Слава Украине", — написал футболист в своем Instagram.
Отметим, что мяч Артема Довбика стал юбилейным, 400 в истории сборной Украины.
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