ЧМ-2022. Отбор

Футболист оценил завершившейся отбор на ЧМ-2022.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик, который стал автором второго мяча национальной команды в игре против Боснии и Герцеговины, прокомментировал выход в плей-офф раунд ЧМ-2022.

"Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте — чемпионату мира. Слава Украине", — написал футболист в своем Instagram.

Отметим, что мяч Артема Довбика стал юбилейным, 400 в истории сборной Украины.

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