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Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка чемпионата Европы-2020.

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Португалии сыграет против сборной Франции. Матч состоится в среду, 23 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что Франция уже вышла в плей-офф и займет первое место, если победит, или если сыграет вничью, а Германия не обыграет Венгрию. Если Франция проиграет, а Венгрия победит, судьба второго места решится по общей разнице мячей.



Португалия выйдет в 1/8 финала, если победит, или если сыграет вничью, а Германия проиграет. Португалия займет первое место, если победит, а немцы ﻿потеряют очки. Португальцы займут последнее место, если проиграют вместе с Германией.

Португалия — Франция онлайн трансляция матча Евро-2020

Появится здесь в день матча.



Что касается кадрового вопроса, то у Португалии не сможет принять участие в игре Жоау Фелиш из-за травмы. Также под вопросом участие Нуну Мендеша. У Франции точно не сыграет Усман Дембеле, и под вопросом выход на поле Кингсли Комана.

Антуан Гризманн о Криштиану Роналду:

"Он вдохновляет всех нас. То, что он делает в 36 лет, просто экстраординарно. Он и Лео — уникальны. Нам повезло быть вместе с ними на одном поле".

Отметим, что последний спарринг между сборными Франции и Португалии состоялся в сентябре 2015 года в Лиссабоне. Единственный мяч тогда забил полузащитник гостей Матье Вальбуэна.