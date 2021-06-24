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Капитан венгерской сборной очень эффектно продемонстрировал лидерство.

Вчера, 23 июня, подошел к концу групповой этап Евро-2020. В одном из заключительных матчей сборная Венгрии в поединке с явным фаворит пары, национальной командой Германии, выдала сумасшедшую игру, и едва не выбила коллектив Йоахима Лева с чемпионата Европы.

Немцы чудом спаслись и пробились в плей-офф турнира благодаря голу Леона Горецки на 84 минуте матча. Сегодня же в социальных сетях завирусилось видео, на котором капитан венгерской команды Адам Салаи перед матчемс Германией эффектно мотивирует своих игроков на победу.

Вашему вниманию видео с мощной речью лидера сборной Венгрии и обзор матча Германия — Венгрия (2:2):