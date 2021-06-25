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Футболист вернулся в родной клуб.

Польский защитник Лукаш Пищек стал игроком Гочалковице-Здруй из Третьей лиги Польши (четвертый дивизион). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Спустя 14 лет, проведенных в Бундеслиге, он возвращается туда, где все началось... Мы рады объявить о нашем первом трансфере в летнее трансферное окно.

С 1 июля 2021 года цвета нашего клуба будет представлять Лукаш Пищек. Он будет выступать под 26 номером", — пишется в Facebook команде.

Ранее футболист объявил о завершении карьеры, однако присоединился к клубу, коим воспитанником он является.

В Германии Пищек выступал за Герту и дортмундскую Боруссию. Также он выступал за сборную Польши.

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