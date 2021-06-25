Футболист вернулся в родной клуб.
Лукас Пищек, ФК Гочалковице-Здруй
25 июня 2021, 22:58
Польский защитник Лукаш Пищек стал игроком Гочалковице-Здруй из Третьей лиги Польши (четвертый дивизион). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Спустя 14 лет, проведенных в Бундеслиге, он возвращается туда, где все началось... Мы рады объявить о нашем первом трансфере в летнее трансферное окно.
С 1 июля 2021 года цвета нашего клуба будет представлять Лукаш Пищек. Он будет выступать под 26 номером", — пишется в Facebook
команде.
Ранее футболист объявил о завершении карьеры, однако присоединился к клубу, коим воспитанником он является.
В Германии Пищек выступал за Герту и дортмундскую Боруссию. Также он выступал за сборную Польши.
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