Футболист вошел в историю игры.
Бадер аль-Мутава, Getty Images
26 июня 2021, 10:28
Нападающий сборной Кувейта и Аль-Кадисии Бадер аль-Мутава вошел в историю мирового футбола.
Футболист сыграл в в игре сборной Катара отборочного турнира Арабского кубка против Бахрейна (0:2).
Этот матч стал для аль-Мутава 185 в футболке своей сборной. Он вышел на первое место в мире по данному показателю.
Он превзошел по этому показателю достижение бывшего игрока сборной Египта Ахмеда Хассана — 184 игры. Однако он уже завершил карьеру.
Его рекорд могут побить центрбек сборной Испании Серхио Рамос (180 игр) и Криштиану Роналду (178 матчей).