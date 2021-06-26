Другое

Футболист вошел в историю игры.

Нападающий сборной Кувейта и Аль-Кадисии Бадер аль-Мутава вошел в историю мирового футбола.

Футболист сыграл в в игре сборной Катара отборочного турнира Арабского кубка против Бахрейна (0:2).

Этот матч стал для аль-Мутава 185 в футболке своей сборной. Он вышел на первое место в мире по данному показателю.

Он превзошел по этому показателю достижение бывшего игрока сборной Египта Ахмеда Хассана — 184 игры. Однако он уже завершил карьеру.

Его рекорд могут побить центрбек сборной Испании Серхио Рамос (180 игр) и Криштиану Роналду (178 матчей).