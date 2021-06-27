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Однако ограничения на расположение и размер достаточно строгие.

Дабы сосредоточить в рамках одного бенефициара максимальный объем прибыли от рекламы во время проведения еврокубковых поединков, УЕФА долгое время отстаивал свое право накладывать запрет на размещение рекламных логотипов на футбольной форме футболистов и представителей делегаций.

Однако, тяжелые экономические времена, связанные с пандемией COVID-19 внесли свои коррективы и в ранее достаточно категоричную позицию руководящего футбольного органа Европы.

Таким образом, согласно последнему на данный момент изменению в Регламенте организации, уже со старта еврокубковой кампании сезона-2021/22 мы сможем наблюдать на футболках игроков соответствующие логотипы их титульных спонсоров в матчах Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА.

Однако, регламентные нормы относительно места расположения и размеров рекламных нашивок прописаны достаточно строго, поэтому в "передвижные рекламные проспекты" игроки точно не превратятся.

На футболке теперь может находиться логотип на левом рукаве, и при этом не превышать площадь в 100 см2, а высота букв при этом не должна превышать 12 см.

Правила размещения и критерии контента описаны в статье 28.04 Регламента УЕФА по экипировке (от 2021-го года):

"Рукавный спонсор. Команда может рекламировать одного спонсора на левом рукаве следующим образом:

– общая площадь рукава спонсора не должна превышать 100 см2;

– высота втулки спонсорства не должна превышать 12 см.

В принципе, рукавный спонсор должен также использоваться как рукавный спонсор на игровой майке на официальных внутренних соревнованиях.

Если рукавный спонсор не разрешен или не используется в официальных национальных соревнованиях, используемый в еврокубках рукавный спонсор может являться следующим:

– другой спонсор, уже нанесенный на игровую форму (например, спонсор на груди);

– спонсор, нанесенный на тренировочные/спортивные комплекты, используемые в официальных внутренних соревнованиях.

Если у команды нет нарукавного спонсора, который соответствует вышеуказанным параграфам, она может скопировать лицевую часть спонсора футболки или использовать утвержденного производителя игровой одежды в качестве своего нарукавного спонсора".

Стоит отметить, что первым клубом, который воспользовался данным изменением, стал французский Лион, который уже представил свой новый комплект формы (на фото).