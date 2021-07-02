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На днях вся страна пережила настоящий взрыв эмоций, наблюдая игру украинской команды в Евро-2020. А сегодня все мы — уже в предвкушении четвертьфинальных игр.

Конечно, каждому болельщику хотелось бы оказаться на трибунах, зарядится атмосферой впечатляющего зрелища. Настоящее удовольствие от игры можно получить, если есть возможность прочувствовать малейшие детали футбольного сражения.

Впрочем, если нет возможности оказаться на зрительских трибунах Евро-2020, то выручат технологии. Если говорить более конкретно – то телевизор с большой диагональю, качественной передачей цвета и звука. Такой, как представители линейки NanoCell от компании LG.

Что же нужно для хорошего просмотра матча? Во-первых, это полноценный обзор, который дают хорошие места. Во-вторых, возможность рассмотреть мельчайшие нюансы перипетий происходящего на газоне. В-третьих – возможность погрузиться в саму атмосферу игры с взрывом красок и звуков. Со всеми этими задачами LG NanoCell справляется блестяще.

Начнем с размеров. У представителей линейки NanoCell диагональ экрана может достигать 86”! Но даже телевизоры с меньшей диагональю предоставят зрителю достойный обзор происходящего. Не лишним будет упомянуть, что телевизоры LG NanoCell имеют ультратонкие безрамочные корпуса. И даже самые большие модели не будут выглядеть громоздко в интерьере вашего жилища.

Теперь давайте поговорим об изображении. Напомним читателю, что термин NanoCell обозначает новейшую технологию производства LED-экранов от LG. В ней используются особые микрочастицы, формирующие поверхность экрана. Слой таких наночастиц «отсекает» тусклые цвета, превращает изображение в чистое и яркое.

Одним из компонентов точного воссоздания цветов на экранах телевизоров LG NanoCell является воспроизведение глубокого черного цвета. Точное управление подсветкой подавляет светлые ореолы вокруг деталей, что еще больше увеличивает контрастность и детализацию.

Чем выше плотность пикселей, формирующих изображение, тем лучше разрешение «картинки». Изображение на экранах телевизоров LG NanoCell формируют десятки миллионов пикселей. В сочетании с процессором, который использует элементы искусственного интеллекта и алгоритмы глубокого обучения, телевизоры LG NanoCell преобразует изображение с меньшим разрешением в формат 4К или даже в 8K. Такое преобразованное изображение становится резче, с улучшенной четкостью и детализацией. Ни один нюанс футбольного матча теперь не ускользнет от зрителя.

Не забудем также об используемой LG NanoCell технологии HDR (широкий динамический диапазон). Она делает изображение исключительно насыщенным и контрастным.

Благодаря технологии Motion Pro телевизоры LG NanoCell просто идеальны для просмотра спортивных трансляций. Ведь Motion Pro избавляет движения на экране от размытости. Даже самый неожиданный, молниеносный проход нашего форварда можно рассмотреть во всех подробностях.

Наконец, еще один важный момент. Технология NanoCell обеспечивает 100% постоянство цвета. Это значит, что яркость и насыщенность «картинки» не меняется даже под углом 30°. Согласитесь, это важно для просмотра матча в большой компании. Теперь не нужно сбиваться в кучу поближе к оси экрана. Теперь каждый может сесть там, где ему комфортно.

Атмосфера спортивного праздника зависит не только от изображения, но и от звука. Разве представишь финальный матч без рева трибун, свистков судей, речевок болельщиков? Акустическая система телевизоров линейки NanoCell как раз и завершает создание эффекта присутствия на футбольном матче.

Функция Bluetooth Surround Ready позволяет добиться объемного звучания без всяких проводов, просто подключив несколько Bluetooth-колонок. Более того — телевизор LG NanoCell способен преобразовать простой двухканальный звук в объемное четырехканальное звучание!

В завершение упомянем еще об одной особенности, которой наделены телевизоры LG NanoCell. Она понравится тем, кто не хочет пропустить ни одного матча любимых команд. Функция Sports Alert будет присылать оповещениях о начале игры если пользователь просматривает другую передачу.

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Телевізори LG NanoCell привнесуть атмосферу стадіону у вашу вітальню

Днями вся країна пережила справжній вибух емоцій, спостерігаючи гру української команди на Євро-2020. А сьогодні всі вже в передчутті чвертьфінальних ігор.

Звичайно, кожному вболівальнику хотілося б опинитися на трибунах, зарядиться атмосферою вражаючого видовища. Справжнє задоволення від гри можна отримати, якщо можна відчути найменші деталі футбольного поєдинку.

Втім, якщо немає можливості опинитися на глядацьких трибунах Євро-2020, то на допомогу прийдуть технології. Якщо говорити більш конкретно — то телевізор з великою діагоналлю, якісною передачею кольору і звуку. Такий, як представники лінійки NanoCell від компанії LG.

Що ж потрібно для гарного перегляду матчу? По-перше, це панорама футбольного поля, яку забезпечують добрі місця на трибунах. По-друге, можливість роздивитися найдрібніші нюанси перипетій подій, що відбуваються на газоні. По-третє, можливість зануритися в саму атмосферу гри з вибухом барв та звуків. З усіма цими завданнями LG NanoCell вправляється блискуче.

Почнемо з розмірів. У представників лінійки NanoCell діагональ екрану може досягати 86"! Але навіть телевізори з меншою діагоналлю нададуть глядачеві гідну панораму футбольної баталії. Не зайвим буде згадати, що телевізори LG NanoCell мають ультратонкі безрамкові корпуси. Тобто навіть найбільші моделі не будуть виглядати громіздко в інтер'єрі вашого житла.

Тепер давайте поговоримо про зображення. Нагадаємо читачеві, що термін NanoCell позначає нову технологію виробництва LED-екранів від LG. У ній використовуються особливі мікрочастинки, що формують поверхню екрану. Шар таких наночастинок «відсікає» тьмяні кольори, перетворює зображення в чисте і яскраве.

Одним з компонентів точної кольоропередачі на екранах телевізорів LG NanoCell є відтворення глибокого чорного кольору. Точне управління підсвічуванням прибирає світлі ореоли навколо деталей зображення і значно покращує його контрастність та деталізацію.

Чим більша щільність пікселів, що формують зображення, тим краща «картинка» на екрані. Зображення на екранах телевізорів LG NanoCell формують десятки мільйонів пікселів. У поєднанні з процесором, який використовує елементи штучного інтелекту і алгоритми глибокого навчання, телевізори LG NanoCell перетворюють зображення з меншою роздільною здатністю в формат 4К або навіть в 8K. Початкове зображення стає різкіше, з поліпшеною чіткістю і деталізацією. Глядач не пропустить жоден нюанс футбольного матчу.

Згадаємо також про використовувану в LG NanoCell технологію HDR (широкий динамічний діапазон) яка робить зображення виключно насиченим, контрастним.

Завдяки технології Motion Pro телевізори LG NanoCell просто ідеальні для перегляду спортивних трансляцій. Адже Motion Pro позбавляє від розмитості відтворення швидких рухів на екрані. Навіть найнесподіваніший, блискавичний прохід нашого форварда можна прослідкувати у всіх подробицях.

Нарешті, ще один важливий момент. Технологія NanoCell забезпечує 100% стійкість кольору. Це означає, що яскравість і насиченість «картинки» не змінюється навіть під кутом 30 °. Погодьтеся, це важливо для перегляду матчу у великій компанії. Тепер не потрібно збиватися в купу ближче до осі екрану. Тепер кожен може сісти там, де йому комфортно.

Атмосфера спортивного свята залежить не тільки від зображення, але і від звуку. Хіба можна уявити фінальний матч без реву трибун, свистків суддів, скандування вболівальниками футбольних лозунгів? Акустична система телевізорів лінійки NanoCell якраз і завершує створення ефекту присутності на футбольному матчі.

Функція Bluetooth Surround Ready створює об'ємне звучання без всяких дротів. Потрібно просто підключити кілька Bluetooth-колонок. Більш того — телевізор LG NanoCell здатний перетворити простий двоканальний звук в об'ємне чотирьохканальне звучання!

На завершення згадаємо ще про одну особливість, якою наділені телевізори LG NanoCell. Вона сподобається тим, хто не хоче пропустити жодного матчу улюблених команд. Функція Sports Alert буде надсилати оповіщеннях про початок гри якщо користувач переглядає іншу передачу.