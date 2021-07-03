Копа Америка

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Копа Америка.

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Бразилии одержала минимальную победу над Чили со счетом 1:0.

Победу команде Тите принес единственный забитый мяч в исполнении Лукаса Пакеты, который вышел на замену и отметился голом на старте второго тайма. Спустя пару минут бразильцы остались в меньшинстве после удаления Габриэла Жезуса, но чилийцы не смогли воспользоваться таким подарком.

Видео гола и обзор матча:

Бразилия – Чили 1:0

Гол: Лукас Пакета, 46.

Бразилия: Эдерсон — Лоди (Милитао, 90+1), Тиаго Силва,, Маркиньос, Данило — Фред, Каземиро — Ришарлисон (Эвертон, 90+1), Фирмино (Лукас Пакета, 46), Габриэл Жезус — Неймар.

Чили: Браво — Мена, Вегас (Паласиос, 64), Медель, Сьерральта, Исла — Арангис (Валенсия, 88), Пульгар (Менесес, 76), Видаль — Санчес (Бриртон, 46), Варгас.

Предупреждения: Эдерсон — Сьерральта, Паласиос, Видаль.

Удаление: Габриэл Жезус, 48 (прямая красная карточка).