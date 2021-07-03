Хозяева турнира с начала второго тайма играли вдесятером.
Бразилия - Чили, Getty Images
03 июля 2021, 08:55
Во втором четвертьфинальном матче Кубка Америки сборная Бразилии смогла минимально обыграть национальную команду Чили (1:0) и вышла в полуфинал турнира.
Единственный и победный гол был забит в самом начале второго тайма, когда на 46-й минуте результативным ударом отметился бразильский хавбек Лукас Пакета.
Спустя две минуты бразильцы остались в меньшинстве после удаления Габриэла Жезуса, который получил прямую красную карточку за опасную игру. Несмотря на численное преимущество на протяжении тайма, чилийцы так и не смогли распечатать ворота Эдерсона.
Таким образом, в полуфинале Кубка Америки сборная Бразилии сыграет против Перу, который в серии послематчевых пенальти прошел Парагвай. Игра состоится 7 июля.
Бразилия – Чили 1:0
Гол: Лукас Пакета, 46.
Бразилия: Эдерсон — Лоди (Милитао, 90+1), Тиаго Силва,, Маркиньос, Данило — Фред, Каземиро — Ришарлисон (Эвертон, 90+1), Фирмино (Лукас Пакета, 46), Габриэл Жезус — Неймар.
Чили: Браво — Мена, Вегас (Паласиос, 64), Медель, Сьерральта, Исла — Арангис (Валенсия, 88), Пульгар (Менесес, 76), Видаль — Санчес (Бриртон, 46), Варгас.
Предупреждения: Эдерсон — Сьерральта, Паласиос, Видаль.
Удаление: Габриэл Жезус, 48 (прямая красная карточка).