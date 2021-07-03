Копа Америка

Хозяева турнира с начала второго тайма играли вдесятером.

Во втором четвертьфинальном матче Кубка Америки сборная Бразилии смогла минимально обыграть национальную команду Чили (1:0) и вышла в полуфинал турнира.

Единственный и победный гол был забит в самом начале второго тайма, когда на 46-й минуте результативным ударом отметился бразильский хавбек Лукас Пакета.

Спустя две минуты бразильцы остались в меньшинстве после удаления Габриэла Жезуса, который получил прямую красную карточку за опасную игру. Несмотря на численное преимущество на протяжении тайма, чилийцы так и не смогли распечатать ворота Эдерсона.

Таким образом, в полуфинале Кубка Америки сборная Бразилии сыграет против Перу, который в серии послематчевых пенальти прошел Парагвай. Игра состоится 7 июля.

Бразилия – Чили 1:0

Гол: Лукас Пакета, 46.

Бразилия: Эдерсон — Лоди (Милитао, 90+1), Тиаго Силва,, Маркиньос, Данило — Фред, Каземиро — Ришарлисон (Эвертон, 90+1), Фирмино (Лукас Пакета, 46), Габриэл Жезус — Неймар.

Чили: Браво — Мена, Вегас (Паласиос, 64), Медель, Сьерральта, Исла — Арангис (Валенсия, 88), Пульгар (Менесес, 76), Видаль — Санчес (Бриртон, 46), Варгас.

Предупреждения: Эдерсон — Сьерральта, Паласиос, Видаль.

Удаление: Габриэл Жезус, 48 (прямая красная карточка).