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Играй против редакции Football.ua, побеждай и выигрывай крутые призы.

Быстро пролетели две недели нашего турнира Cyber Cup FIFA 21, который проходит при поддержке спонсора ТМ Carlsberg и технического партнера — киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports.

Сегодня у нас стартовала третья неделя турнира. Регистрация доступна для новых и уже существующих участников.

Напомним, как и год назад, мы поделим игроков на две платформы (Xbox и PlayStation), но изменили формат турнира. Участвуй в киберспортивном турнире Cyber Cup FIFA 21, побеждай на одной из четырех недель и стань участником финального сражения. А если сможешь доказать, что ты действительно лучший и выиграешь в финале, лови главный приз — Sony PlayStation 5 или телевизор Samsung UHD 50! Ну кто о таком не мечтает?

Поспеши зарегистрироваться на турнир по FIFA21 третьейнедели. Если с этим у тебя есть вопросы, мы подробно расписали путь ее прохождения для регистрации с мобильного или компьютера.