Другое

Полузащитник продолжит карьеру в чемпионате России.

Дмитрий Иванисеня подписал контракт с представителем чемпионата России — Крыльями Советом, сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник последние два сезона провел в Заре и за это время отыграл 68 поединков, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста.

В ноябре 2019 года он дебютировал в сборной Украины, выйдя на поле в матче против Эстонии.

Напомним, ранее Дмитрий Иванисеня заявил, что собирается бороться за второе, а то и за первое место.