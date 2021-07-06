Полузащитник продолжит карьеру в чемпионате России.
Дмитрий Иванисеня, фото Крылья Советов
06 июля 2021, 23:20
Дмитрий Иванисеня подписал контракт с представителем чемпионата России — Крыльями Советом, сообщает официальный сайт клуба.
Полузащитник последние два сезона провел в Заре и за это время отыграл 68 поединков, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста.
В ноябре 2019 года он дебютировал в сборной Украины, выйдя на поле в матче против Эстонии.
Напомним, ранее Дмитрий Иванисеня заявил, что собирается бороться за второе, а то и за первое место.