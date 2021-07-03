Россия

Украинский футболист близок к переходу к российский клуб.

Бывший игрок луганской Зари Дмитрий Иванисеня продолжит свою карьеру в российском чемпионате.

27-летний украинец близок к переходу в Крылья Советов и клубная пресс-служба уже сообщила о том, что футболист прибыл в расположение команды.

По информации СМИ, футболист может подписать с самарским клубом долгосрочный контракт.

Иванисеня последние два сезона провел в Заре и за это время отыграл 68 поединков, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста. В ноябре 2019 года он дебютировал в сборной Украины, выйдя на поле в матче против Эстонии.

Отметим, что Крылья Советов вышли в РПЛ по итогам минувшего сезона.



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