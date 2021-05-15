Украина

Футболист рассказал о планах на сезон-2021/22.

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня подвел итоги сезона-2020/21 в УПЛ и в Кубке Украины.

"В этом году сделали небольшой шаг вперед, ведь финишировали с 9 очковым отрывом от четвертого места. А в прошлом сезоне до последней секунды боролись как за третье, так и за второе места. Вышли в финал Кубка Украины – это тоже большой плюс".

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"Хочется, чтобы в следующем году мы боролись не только за третье место, а и за второе, а там, может быть, и за первое. Это наши мечты, мы будем к этому стремиться. И, конечно, хочется выиграть финал Кубка в следующем году", — сказал Иванисеня.

Напомним Дмитрий Иванисеня — один из четырех игроков, которые могут покинуть луганский клуб в летнее трансферное окно.

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