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Бывший полузащитник Зари прокомментировал свой переход в стан самарцев.

Дмитрий Иванисеня, который ранее подписал контракт с Крыльями Советов, заверил, что будет с достоинством защищать цвета российского клуба.

"Искренне рад присоединиться к команде. С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба, как Крылья Советов", — написал полузащитник в своем Instagram-аккаунте.

Полузащитник последние два сезона провел в Заре и за это время отыграл 68 поединков, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста.

В ноябре 2019 года он дебютировал в сборной Украины, выйдя на поле в матче против Эстонии.

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