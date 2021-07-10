Другое

Комментировать матчи будут Yozhyk и Strike.

Подходит к концу третья неделя турнира Cyber Cup FIFA 21, который проходит при поддержке спонсора ТМ Carlsberg и технического партнера — киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports. В финале недели сойдутся лучшие игроки, а комментировать их битву в прямом эфире будут Юрий «Strike» Терещенко, талант WePlay Esports, и Евгений «Yozhyk» Мостовик, профессиональный игрок в FIFA и самый титулованный игрок в FIFA в Украине. Начало трансляции 11 июля в 13:00.

Онлайн-трансляция финала третьей недели:

Напомним, в этом году мы специально разработали новый турнир, чтобы сделать соревнования более интересными. А крутые призы за победу в турнире станут шикарным бонусом.

Участвуй в киберспортивном турнире Cyber Cup FIFA 21, побеждай на одной из четырех недель и стань участником финального сражения. А если сможешь доказать, что ты действительно лучший и выиграть в финале, лови главный приз — Sony PlayStation 5 или телевизор Samsung UHD 50! Ну кто о таком не мечтает?

Поспеши зарегистрироваться на турнир по FIFA21. Если с этим у тебя есть вопросы, мы подробно расписали путь ее прохождения для регистрации с мобильного или компьютера.