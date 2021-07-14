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Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

В скором времени может пройти товарищеский матч между сборными Италии и Аргентины, о чем Football.ua сообщал ранее.

Предложение о матче чемпионов поступило от КОНМЕБОЛ и по информации журналиста Тарика Панджи, в настоящее время федерации футбола Италии и Аргентины ведут переговоры о проведении поединка в память о Диего Марадоне.

Также отмечается, что стороны находится на продвинутой стадии переговоров.

Напомним, Аргентина выиграла Копа Америки, обыграв в финале турнира Бразилию, а Италия в серии послематчевых пенальти одержала победу над Англией, став чемпионом Европы.

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