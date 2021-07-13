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Дуэль чемпионов может пройти в 2022 году.

Конфедерация футбола Южной Америки предлагает УЕФА провести матч между сборными Аргентины и Италии. Об этом сообщает журналист TyC Sports Луис Мерло в своем твиттере.

Напомним, Аргентина пару дней назад выиграла Копа Америки, а Италия стала чемпионом Европы.

По мнению КОНМЕБОЛ они могли бы сыграть матч чемпионов между собой.

Однако из-за трудностей в календарях, которые сильно сжались в результате пандемии коронавируса, проведение такой игры возможно лишь в 2022 году.

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