Копа Америка

Лионель Месси наконец-то выиграл трофей со своей сборной.

Завершился 47-й розыгрыш Копа Америка, в финале которого сошлись национальные сборные Аргентины и Бразилии.

Лионель Месси имел очередной шанс, чтобы выиграть хотя бы что-то вместе со сборной своей страны. Уже в середине первого тайма Анхель Ди Мария открыл счет после того, как в два касание разобрался с Эдерсоном. Стоит отметить и отличный пас Де Пауля.

Кстати, сам хавбек Удинезе провел, возможно, матч своей жизни, будучи лучшим игроком этого финала.

Сам поединок сопровождался большим числом фолов, ударов по ногам и ссорами между футболистами противоборствующих команд.

Бразильцы имели несколько шансов, но в концовке встречи скорее Аргентина обязана была делать счет 2:0, нежели бразильцы побеждать.

Финальный свисток зафиксировал 15-ю общую победу аргентинцев на Копа Америка и первую с 1993 года.

Аргентина — Бразилия 1:0

Гол: Ди Мария, 22

Аргентина: Мартинес — Монтиель, Отаменди, Ромеро (Песселья, 79), Акунья - де Пауль, Паредес (Родригес, 54), Ло Чельсо (Тальяфико, 63) - Ди Мария (Паласиос, 79), Месси, Мартинес (Гонсалес, 79).

Бразилия: Эдерсон - Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Лоди (Эмерсон, 76) - Фред (Фирмино, 46), Каземиро - Эвертон (Винисиус, 63), Лукас Пакета (Габриэль Барбоса, 76), Ришарлисон - Неймар.

Предупреждения: Паредес, Ло Чельсо, Де Пауль, Отаменди, Монтиель - Фред, Лоди, Пакета, Маркиньос