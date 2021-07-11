Копа Америка

Долгожданный титул покорился нападающему.

Сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки.

Для капитана "альбиселесте" данный поединок стал особенным, ведь он впервые выиграл финал крупного турнира в составе национальной сборной.

До сегодняшнего дня на счет аргентинца в составе национальной команды была лишь победа на молодежном Чемпионате мира-2005 и Олимпиаде-2008.

Также Месси становился обладателем серебряной медали чемпионата мира 2014 года, трижды становился серебряным призёром Кубка Америки (2007, 2015, 2016) и один раз бронзовым (2019).

Напомним, что на завершившемся Копа Америка форвард одновременно стал лучшим бомбардиром и ассистентом розыгрыша.

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