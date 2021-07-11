Копа Америка

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Завершился 47-й розыгрыш Копа Америка, в финале которого сошлись национальные сборные Аргентины и Бразилии.

По итогу 95 минут встречи "альбиселесте" добыли минимальную победу и добыли долгожданный трофей. Героями поединка стали авторы голевой передачи и самого взятия ворот — Родриго де Пауль и Анхель Ди Мария.

Вашему вниманию видео гола и обзор данной встречи:

Аргентина — Бразилия 1:0

Гол: Ди Мария, 22

Аргентина: Мартинес — Монтиель, Отаменди, Ромеро (Песселья, 79), Акунья - де Пауль, Паредес (Родригес, 54), Ло Чельсо (Тальяфико, 63) - Ди Мария (Паласиос, 79), Месси, Мартинес (Гонсалес, 79).

Бразилия: Эдерсон - Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Лоди (Эмерсон, 76) - Фред (Фирмино, 46), Каземиро - Эвертон (Винисиус, 63), Лукас Пакета (Габриэль Барбоса, 76), Ришарлисон - Неймар.

Предупреждения: Паредес, Ло Чельсо, Де Пауль, Отаменди, Монтиель - Фред, Лоди, Пакета, Маркиньос

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