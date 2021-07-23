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Комментируют финал Юрий "Strike" Терещенко и Евгений "Yozhyk" Мостовик.

Подходит к завершению турнир Cyber Cup FIFA 21, который проходит при поддержке спонсора ТМ Carlsberg и технического партнера — киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports. В финале сойдутся лучшие игроки, а комментировать их битву в прямом эфире будут Юрий «Strike» Терещенко, талант WePlay Esports, и Евгений «Yozhyk» Мостовик, профессиональный игрок в FIFA и самый титулованный игрок в FIFA в Украине.

Начало баталий и прямой трансляции Grand Final стартует 24 июля в 13:00.

Онлайн-трансляция финала: