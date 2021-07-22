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Бразильский полузащитник отправился зарабатывать деньги.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Бернард подписал соглашение с Аль Шарджей из ОАЭ.

Как сообщает официальный сайт клуба, с 28-летним футболистом подписали контракт сроком на два ближайших года.

В прошлом сезоне в составе "ирисок" бразилец провел 18 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

За свою карьеру Бернард также выступал за Атлетико Минейро (100 матчей во всех турнирах, 22 гола), Шахтер (157, 28).

Напомним, что зимой этого года в возвращении Бернарда был заинтересован донецкий Шахтер.