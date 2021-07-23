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Бывший легионер "бело-синих" Тибериу Гиоане начал новую главу в своей карьере.

Бывший полузащитник сборной Румынии и киевского Динамо Тибериу Гиоане стал главным тренером румынского клуба СР Брашов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новая команда, которую возглавил 40-летний специалист считается приемником известного клуба Брашов, который прекратил свое существование в 2017 году.

Гиоане начал тренерскую деятельность в 2013 году с команды пятого дивизиона Румынии — АС Премьер. После этого он стал тренировать Прешицу из четвертого дивизиона.

Напомним, Гиоане выступал за Динамо в период с 2001 по 2011 год.

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