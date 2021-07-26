В рамках третьего тура Олимпиады сборная Канады будет противостоять сборной Великобретании.

Главным арбитром данного противостояния будет украинка Катерина Монзуль.

Отметим также, что помогать Монзуль будет украинка Марина Стрилецкая. Второй ассистент - чешка Люси Ратайова. Четвертый рефери - Кейт Яцевич из Австралии.

Поединок между Канадой и Великобританией состоится 27 июля. Женский футбольный турнир пройдет в Японии в период с 21 июля по 6 августа.

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