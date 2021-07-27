Самые талантливые игроки сошлись в финальной битве Grand Final Cyber Cup FIFA 21.
Подошел к завершению турнир Football.ua Cyber Cup FIFA 21, который проходил при поддержке спонсора ТМ Carlsberg и технического партнера — киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports.
Турнир проходил на двух платформах — Xbox и PlayStation, приятным бонусом для участников стали призы для лучших игроков.
Кибертурнир начался в июне и прошел в несколько этапов. На протяжении четырех недель лучшие игроки боролись за право принять участие в финальном сражении и стать победителями.
Финальные игры недели на PlayStation мы транслировали в прямом эфире, а комментировали игру Юрий «Strike» Терещенко, талант WePlay Esports, и Евгений «Yozhyk» Мостовик, профессиональный игрок в FIFA и самый титулованный игрок в FIFA в Украине.
24 июля самые талантливые игроки сошлись в финальной битве Grand Final Cyber Cup FIFA 21. На youtube-канале Football.ua мы транслировали финальные баталии на платформах PlayStation и Xbox.
Победителями турнира на PlayStation стал Sane4ek8. За первое место он получает новенькую PS5!
Победителем турнира на Xbox стал SCARY. За первое место он получает крутой телевизор UHD с экраном диагональю 50 дюймов!
Не менее талантливые игроки, занявшие 2-4 места получают официальный мяч ЕВРО!
PlayStation
2 место — alex_slipchuk (SOVAT)
3 место — Rus_1995_lan
4 место - Liubomyr (QIWI)
Xbox
2 место — Rossfcdk
3 место — _MEL.
4 место — ZBK
А специально для тех, кто играл командой Ливерпуль и выполнил условия акции, мы разыграли три PR-бокса болельщика!
Дополнительные призы получают:
baletskiy
Maxishka
alex_slipchuk
Мы благодарим всех за участие и поздравляем победителей! Сейчас мы работаем над новым турниром, свои пожелания к нему пишите в комментариях.