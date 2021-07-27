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Самые талантливые игроки сошлись в финальной битве Grand Final Cyber Cup FIFA 21.

Подошел к завершению турнир Football.ua Cyber Cup FIFA 21, который проходил при поддержке спонсора ТМ Carlsberg и технического партнера — киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports.

Турнир проходил на двух платформах — Xbox и PlayStation, приятным бонусом для участников стали призы для лучших игроков.

Кибертурнир начался в июне и прошел в несколько этапов. На протяжении четырех недель лучшие игроки боролись за право принять участие в финальном сражении и стать победителями.

Финальные игры недели на PlayStation мы транслировали в прямом эфире, а комментировали игру Юрий «Strike» Терещенко, талант WePlay Esports, и Евгений «Yozhyk» Мостовик, профессиональный игрок в FIFA и самый титулованный игрок в FIFA в Украине.

24 июля самые талантливые игроки сошлись в финальной битве Grand Final Cyber Cup FIFA 21. На youtube-канале Football.ua мы транслировали финальные баталии на платформах PlayStation и Xbox.

Победителями турнира на PlayStation стал Sane4ek8. За первое место он получает новенькую PS5!

Победителем турнира на Xbox стал SCARY. За первое место он получает крутой телевизор UHD с экраном диагональю 50 дюймов!

Не менее талантливые игроки, занявшие 2-4 места получают официальный мяч ЕВРО!



PlayStation

2 место — alex_slipchuk (SOVAT)

3 место — Rus_1995_lan

4 место - Liubomyr (QIWI)

Xbox

2 место — Rossfcdk

3 место — _MEL.

4 место — ZBK

А специально для тех, кто играл командой Ливерпуль и выполнил условия акции, мы разыграли три PR-бокса болельщика!

Дополнительные призы получают:

baletskiy

Maxishka

alex_slipchuk

Мы благодарим всех за участие и поздравляем победителей! Сейчас мы работаем над новым турниром, свои пожелания к нему пишите в комментариях.