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В симуляторе будет использована новая технология HyperMotion.

Новая часть футбольного симулятора FIFA 22 выйдет 1 октября 2022 года. EA Sports показала тизер нового геймплея, который будет использован в игре.

Разработчики также показали преимущества новой технологии HyperMotion. Правда она будет доступна только на PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X.

Отметим, что в симуляторе также будет обновлена система жестикуляции футболистов, чтобы все выглядело более реалистично.

Ранее Football.ua проводил турнир Cyber Cup FIFA 21, который проходил при поддержке спонсора ТМ Carlsberg и технического партнера — киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports.

Турнир проходил на двух платформах — Xbox и PlayStation, приятным бонусом для участников стали призы для лучших игроков.

Кибертурнир начался в июне и прошел в несколько этапов. На протяжении четырех недель лучшие игроки боролись за право принять участие в финальном сражении и стать победителями.

Финальные игры недели на PlayStation мы транслировали в прямом эфире, а комментировали игру Юрий «Strike» Терещенко, талант WePlay Esports, и Евгений «Yozhyk» Мостовик, профессиональный игрок в FIFA и самый титулованный игрок в FIFA в Украине.

В финал вышли лучшие киберспортсмены. Смотри, какая была заруба:

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