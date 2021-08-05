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Чиновники просят не вводить публику в заблуждение.

Уже достаточно давно Ассоциация футбола Уругвая наносит на логотип национальной команды своей страны изображение четырех звезд, что символизирует успехи команды на "чемпионатах мира", далеко не все из которых по факту являлись таковыми.

"Чарруа" действительно побеждали на первом в истории мундиале 1930-го года, проходившем у них на родине, а также повторили свое достижение ровно через 20 лет на полях Бразилии.

Однако, до того момента, как были организованы чемпионаты мира в том понимании, в котором мы привыкли их видеть и по сей день, было принято считать, что встречи футбольных команд на Олимпийских играх и являлись своеобразным мировым первенством.

В таких условиях, дополнительные две звезды на логотипе Уругвая вполне легко объяснить — олимпийская сборная этой страны брала "золото" дважды подряд на Играх-1924 и 1928, в Париже и Амстердаме соответственно.

Ранее, ФИФА воспринимала данные успехи как победы на чемпионате мира по той причине, что как раз с 1924 года к состязаниям начали допускаться профессиональные футболисты, а уже после 1928 года соревнования начали проводиться в возрастной категории U-23, что сохранилось и по сей день.

Тем не менее, позиция руководящего органа по данному вопросу поменялась, поэтому Уругвай будет стараться оспорить новое решение.

"Уругвай будет использовать свои аргументы, чтобы оспорить решение ФИФА. В настоящее время мы работаем над модификацией наших футболок для предстоящих отборочных матчей на чемпионат мира, — заявил директор Уругвайской футбольной ассоциации Хорхе Казалес.

Примечательно, что "небесные олимпийцы" уже презентовали новый гостевой комплект, разработанный совместно с техническим партнером Puma, на котором вообще нет звезд над логотипом национальной команды.

Также, стоит отметить, что изменение позиции УЕФА вызвало изменение самой эмблемы, в состав которой ранее входили те самые четыре звезды, однако позднее их решили сделать отдельными элементами композиции, что вызвало недовольство со стороны регулятора.