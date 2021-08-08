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Рядовой поединок обернулся грандиозным скандалом.

Португальский наставник Жозе Моуриньо, сразу после прихода на пост главного тренера римской Ромы, приступил к проверке боеспособности своего коллектива перед стартом нового сезона.

"Волки" уже успели провести восемь товарищеских матчей во временном промежутке всего трех календарных недель, что лишь подчеркивает плотность их графика. При этом, "джаллоросси" еще и умудрялись удерживать беспроигрышную серию из семи матчей кряду – вплоть до поединка против севильского Бетиса на Бенито Вильямарин, который запомнится грандиозным скандалом.

Дело в том, что итальянский коллектив по ходу встречи был вынужден два отыгрывать пропущенные мячи еще до исхода 51-й минуты, что происходило на фоне достаточно спорного судейства со стороны главного арбитра поединка.

Какое-то время команда Жозе Моуриньо терпела неоднозначный решения рефери, однако эпизод с голом Алекса Морено на 58-й минуте вызвал неконтролируемый всплеск эмоций у футболистов гостей и их наставника.

Как итог, Моуриньо получил свою первую красную карточку во главе Ромы, а уже по ходу дальнейшего развития событий за пределы технической зоны отправились еще трое его подопечных: Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини и Рик Карсдорп.

Что же касается итогового счета, то римляне уступили 2:5, пропустив два дополнительных гола в меньшинстве.

Бетис – Рома 5:2

Голы: Родри, 4, Фекир, 30, Морено, 58, Тельо, 80, Роберт, 83 – Шомуродов, 27, Манчини, 51.

Бетис: Силва – Сабали (Монтойя, 17), Гонсалес, Руис, Морено – Каналес (Гуардадо, 53), Акуоко (Роберт, 72) – Родри (Карвалью, 72), Руибаль (Хоакин, 73) – Фекир, Иглесиас (Тельо, 73).

Рома: Патрисио (Фусато, 70) – Карсдорп, Манчини, Смоллинг (Ибаньес, 46), Калафьори – Кристанте (Бове, 46), Диавара (Верету, 46) – Дзаньоло (Перес, 63), Пеллегрини, Мхитарян (Эль Шаарави, 46) – Шомуродов (Кумбула, 67).

Предупреждения: – Карсдорп, Пеллегрини, Мхитарян, Дзаньоло, Манчини.

На 59-й минуте был удален Лоренцо Пеллегрини (Рома) (второе предупреждение).

На 60-й минуте был удален Жозе Моуриньо (Рома) (неспортивное поведение).

На 65-й минуте был удален Джанлука Манчини (Рома) (второе предупреждение).

На 78-й минуте был удален Рик Карсдорп (Рома) (грубое нарушение).